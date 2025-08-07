Motta retoma cadeira na Câmara: 'País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais'

A oposição adotou diversas táticas para ocupar as mesas da Câmara e do Senado desde que a prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada. Os deputados usaram esparadrapos para cobrir a boca e os olhos e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário e sentou na cadeira de Motta com a bebê ao longo do dia. Na Casa Alta, alguns senadores chegaram a se acorrentar à mesa utilizada para comandar os trabalhos.

No discurso, Motta disse também que não irá negociar a Presidência da Câmara e que não irá permitir que obstruções como a feita pela oposição sejam "maiores que o Parlamento". Para isso, o paraibano pediu para que os parlamentares reconhecessem a Mesa Diretora.

"Vamos continuar apostando no diálogo mesmo quando ninguém acreditar nessa ferramenta", disse.

"A nossa presença nesta mesa, na noite de hoje, é para garantir duas coisas: a respeitabilidade a essa mesa, que é inegociável com quem quer que seja, e o segundo motivo é para que essa Casa possa se fortalecer", afirmou Motta.

O presidente da Câmara afirmou que retomou a Presidência com a intenção de formar uma pauta "pró-País" a partir desta quinta-feira, 7. Motta disse ainda que conversou com lideranças ao longo desta quarta-feira, 6, e que a Casa deve voltar a obedecer o regimento e que ele não irá se distanciar da "serenidade e da firmeza" enquanto estiver no comando.

Sem citar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Motta disse que "acontecimentos recentes" geraram um "sentimento de ebulição".