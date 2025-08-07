Motta sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que providências serão tomadas até o final desta quinta-feira, 7, em referência à possibilidade de suspender deputados que obstruíram os trabalhos na Casa por mais de 30h.

Ao chegar à Câmara, Motta afirmou que o "diálogo prevaleceu". "Vamos trazer de volta o ambiente do debate e da defesa de ideias", disse.

Na noite desta quarta-feira, 6, após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária.