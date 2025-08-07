Polícia desiste de impedir saque de carne roubada no Rio: 'bem maior é a vida'

A Polícia Militar foi acionada e começou a busca pela carga, que foi localizada por dois blindados quando a população já avançava sobre as caixas de carnes.

Os PMs tentaram evitar que as caixas fossem levadas, mas o grupo que tentava saquear só aumentava. Um dos blindados se retirou primeiro. Os policiais começaram a colocar as caixas no segundo veículo, mas, depois de alguns minutos, desistiram e foram embora também. A carga foi totalmente saqueada em aproximadamente cinco minutos.

As cerca de 40 caixas que os policiais conseguiram recolher foram levadas à Cidade da Polícia, no Jacarezinho (zona norte), onde o caso foi registrado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital.

"Como é nossa orientação, os policiais militares inicialmente tentaram conter, mas, tendo em vista que o bem maior a ser protegido é a vida das pessoas, houve necessidade de que a gente fizesse apenas uma contenção", afirmou à TV Globo o secretário estadual da PM, coronel Marcelo de Menezes.

Segundo ele, a PM vai ocupar a favela da Pedreira para tentar identificar os autores do roubo da carga.