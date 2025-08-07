Prefeitura de São Paulo entra na Justiça contra antecipação da renovação de contrato da Enel

A Prefeitura de São Paulo entrou com uma ação na Justiça Federal na tarde desta quarta-feira, 6, para impedir a antecipação da renovação do contrato de concessão de energia elétrica com a Enel-SP, que se encerra em 2028. Na ação, o município também defende a criação de um plano de contingência específico para a cidade de São Paulo, com metas de atendimento e punições em caso de descumprimento.

Em nota, a Enel afirma que cumpre com os indicadores previstos no contrato de concessão e tem realizado uma série de melhorias para aprimorar de forma contínua o serviço prestado. "A Enel reduziu em 50% o tempo médio de atendimento (TMA), registrando o melhor indicador dos últimos anos", diz a empresa.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) alega que, desde que a multinacional italiana Enel assumiu o controle da Eletropaulo, em 2018, a cidade tem enfrentado apagões recorrentes, agravados durante os períodos de chuvas e vendavais. "Se em 2028 eles melhorarem o serviço, acho que talvez possa se falar em renovação. Hoje não dá para aceitar, a população de São Paulo não aceita, é uma empresa que não tem responsabilidade, que presta um mau serviço aqui para a cidade de São Paulo e para os demais 23 municípios da Região Metropolitana", disse.