Influencers alvos de operação somam 30 mi de seguidores; veja quem são

Do Estadão Conteúdo
São Paulo
Os 15 influenciadores digitais que foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (17) somam mais de 30 milhões de seguidores em suas múltiplas redes digitais. Segundo a polícia, eles fazem parte de um esquema de promoção ilegal do "jogo do tigrinho" e outros jogos proibidos. A polícia afirma que o grupo realizou movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões. A reportagem tenta contato com as defesas dos investigados.

Anna Beatriz Miranda, a Bia Miranda, tem 6,2 milhões de seguidores apenas em dois perfis no Instagram. Ela se apresenta como figura pública e se define como 'boladona não, posturada!". A modelo carioca ficou conhecida por ter ficado em segundo lugar no reality show "A Fazenda", da Record.

Samuel Sant'Anna da Costa, o Gato Preto, compartilhou em rede social o momento em que foi preso pela polícia nesta quinta. Conforme a publicação, um policial manda ele colocar as mãos na parede e pergunta se ele está com arma. "Temos um mandado de prisão, você está preso, entendeu. Vai até a delegacia conversar com o delegado", diz um policial. Em vídeos, ele ostenta carros de luxo.

Maurício Martins Junior, o Maumau, é influenciador digital e humorista conhecido como "príncipe da ousadia". Sua página no Instagram é seguida por 3,4 milhões de pessoas. Ele é dono da empresa especializada em eventos, Maumauzk. O influenciador se tornou conhecido após postar um vídeo sobre sua experiência como gari em Osasco, na Grande São Paulo.

Paola de Ataíde Rodrigues, a Paola Ataíde, se apresenta como criadora de conteúdo digital. Ela dá dicas de bem estar e autocuidado. Somadas, suas páginas têm quase 6 milhões de seguidores

Irmã de Paola, Paullina Attaide, com mais de 4 milhões de seguidores, se diz criadora de conteúdo digital. "Gravo minha vida divertida (às vezes louca), enquanto cuido de mim e da @lauraataide (filha)", diz, na apresentação.

Rafael da Rocha Buarque, o Dj Buarque, é ex de Bia Miranda, com quem teve um filho. Ele é conhecido por compor e apresentar músicas de funk.

Lavagem de dinheiro e organização criminosa

De acordo com a polícia do Rio, os influenciadores usavam as redes sociais com milhões de seguidores para promover jogos de azar e cassinos online, entre eles o "jogo do tigrinho". A operação investiga também fintechs ligadas aos influenciadores.

A investigação da Operação Desfortuna apontou indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a apuração, os influenciadores digitais usam as redes sociais para incentivar o jogo, com promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para estas plataformas de apostas, que são proibidas no país.

Conforme a polícia, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declaradas pelos influenciadores. A investigação aponta que eles ostentam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, carros de luxo e imóveis de alto padrão. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões.

Além da promoção de jogos ilegais, os influenciadores investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. Foram identificadas conexões entre alguns envolvidos e suspeitos de ligação com o crime organizado.

A operação, realizada nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, cumpriu 31 mandados de busca e apreensão. Na casa de Maumau, em Arujá, na Grande São Paulo, foi encontrada uma arma — o influenciador foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil.

A Operação Desfortuna foi realizada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio.

