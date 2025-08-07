Influencers alvos de operação somam 30 mi de seguidores; veja quem são

Os 15 influenciadores digitais que foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (17) somam mais de 30 milhões de seguidores em suas múltiplas redes digitais. Segundo a polícia, eles fazem parte de um esquema de promoção ilegal do "jogo do tigrinho" e outros jogos proibidos. A polícia afirma que o grupo realizou movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam a soma de R$ 4 bilhões. A reportagem tenta contato com as defesas dos investigados.

Anna Beatriz Miranda, a Bia Miranda, tem 6,2 milhões de seguidores apenas em dois perfis no Instagram. Ela se apresenta como figura pública e se define como 'boladona não, posturada!". A modelo carioca ficou conhecida por ter ficado em segundo lugar no reality show "A Fazenda", da Record.

Samuel Sant'Anna da Costa, o Gato Preto, compartilhou em rede social o momento em que foi preso pela polícia nesta quinta. Conforme a publicação, um policial manda ele colocar as mãos na parede e pergunta se ele está com arma. "Temos um mandado de prisão, você está preso, entendeu. Vai até a delegacia conversar com o delegado", diz um policial. Em vídeos, ele ostenta carros de luxo.