Acusada de matar 5 filhos presa em Portugal, brasileira dopava crianças e depois as asfixiava

O trabalho investigativo durou mais de um ano. "As duas primeiras mortes ocorreram em 2010, na primeira investigação houve materialidade delitiva, tínhamos dois homicídios, mas na época não conseguimos definir autoria. Em 2019, a Polícia Civil não teve acesso às mortes, não foi registrado boletim de ocorrência formal, as autoridades policiais não tomaram conhecimento do ocorrido. E em 2023, temos a notícia através da administração do hospital que resulta em toda a investigação e termina com a prisão dela, requerida pela Polícia Civil de Mina Gerais (PCMG), há aproximadamente dois meses atrás".

A delegada confirmou que a causa morte do segundo filho de 2010 foi intoxicação por fenobarbital - com prova objetiva -, e o Nelcidio confirmado por provas testemunhais.

Ainda de acordo com Valdimara, nos primeiros homicídios, Gisele de Oliveira foi ouvida pela Polícia Civil. "Em 2010, ela foi bem sucinta e não deu muitas informações. E em 2023, logo que iniciaram as intimações, ela foge do distrito da culpa e vai para Portugal".

"Tivemos conhecimento do caso e começamos o trabalho de investigação a partir da morte do quinto filho em 2023, quando a tia chega ao hospital com a criança, bradando que já é o quinto sobrinho que morre, e isso chama atenção do hospital que então aciona a Polícia Civil".

Em 2022, o companheiro de Gisele também sofreu uma tentativa de homicídio: segundo a Polícia Civil, ele deu entrada no hospital com sinais de intoxicação e, tendo acesso aos prontuários, a delegada percebeu que era exatamente igual ao caso das crianças.

"Chegava com consciência rebaixada, ficava cerca de 24 horas sonolento, e quando retomava a consciência, continuava confuso, da mesma forma como as crianças", explicou a delegada.