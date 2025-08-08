Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de traidor: Eu não me meto na sua igreja

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), rebateu o pastor Silas Malafaia na última quarta-feira, 6, após ser chamado de "traidor" por ter se recusado a assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu não me meto na sua igreja e se o senhor quiser ser senador e se candidatar e liderar o movimento político que quiser será muito bem-vindo. Aí então verá que, diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria", escreveu Nogueira, em resposta ao evangélico, por meio do seu X (antigo Twitter).

Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Nogueira se definiu como "pragmático" ao recusar apoio ao impeachment do magistrado. Ele também afirmou que o impedimento de Moraes não teria sucesso. "Nós não temos 54 senadores para aprovar", afirmou em entrevista ao portal Metrópoles.