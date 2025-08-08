Dino rebate Embaixada dos EUA: não é sua atribuição 'monitorar' ministros do STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta sexta-feira, 8, a nota da Embaixada dos Estados Unidos que afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil. A embaixada disse ainda que aliados do ministro Alexandre de Moraes estão "avisados" para não apoiar a conduta do magistrado e que "monitora" a situação.

Em um nota publicada no Instagram, Dino afirmou que "não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro 'avisar' ou 'monitorar' o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro Tribunal brasileiro, deve fazer."

"Lembro que, à luz do DIREITO INTERNACIONAL, não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro "avisar" ou "monitorar" o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro Tribunal brasileiro, deve fazer. Respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na Diplomacia. Espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre Nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. É o melhor para todos", escreveu o ministro.