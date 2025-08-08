Eduardo Cunha recorre ao STF após Cleitinho xingá-lo de 'vagabundo'

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ingressou com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o seu correligionário, senador Cleitinho (Republicanos-MG), nesta quinta-feira, 7. O ex-deputado processa Cleitinho após ser chamado de "vagabundo" e "canalha" durante os atos em defesa de Jair Bolsonaro (PL) realizados em 3 de agosto em Belo Horizonte (MG). Procurado pelo Estadão, o parlamentar não se manifestou até a publicação da matéria.

Para a defesa de Cunha, os xingamentos "não configuram discurso político, tampouco opinião crítica dentro do contexto institucional do exercício do mandato. Trata-se apenas de ofensas pessoais que visam apenas o descrédito moral e a desqualificação pública".

Em um trio elétrico, Cleitinho atacou o ex-presidente da Câmara. "Aqui em Minas Gerais tem um canalha, um vagabundo, que chama Eduardo Cunha, que está vindo para cá agora, querendo fazer campanha para deputado federal. Vocês vão ter coragem de votar num vagabundo desse? Por que que ele não vai para o Rio de Janeiro fazer campanha lá?". Um vídeo com os xingamentos ainda foi publicado no Instagram do congressista.