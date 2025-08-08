Exportador dos EUA reporta venda de 125 mil t de milho a destinos desconhecidos

São Paulo, 8 - Exportadores privados reportaram vendas de 125 mil toneladas de milho para entrega em destinos desconhecidos durante o ano de comercialização de 2025/2026, informou nesta sexta-feira, 8, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.