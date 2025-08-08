Governo sanciona parcialmente Lei Geral do Licenciamento Ambiental e explica vetos

Foi publicada nesta sexta-feira, 8, edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com a sanção parcial da Lei Geral do Licenciamento Ambiental .

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que o presidente sancionaria com vetos o texto, cujo prazo para uma decisão do Executivo expirava nesta sexta-feira, 8.

São 26 "vetos simples", sem texto alternativo, e 37 vetos com uma redação alternativa. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta, o governo informou que vai enviar um projeto de lei (PL) em regime de urgência com os ajustes. Por outro lado, 10 dispositivos sancionados também terão redação alternativa.