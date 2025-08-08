Hugo Motta reafirma conduta e diz que optou pelo diálogo 'como sempre' fez

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou nesta sexta-feira, 8, sua conduta ante ao ato da oposição de tomar a Mesa da Casa. Motta disse que o episódio foi triste, algo que nunca tinha sido vivido, e destacou que optou pelo diálogo, "como sempre" fez.

Motta voltou a reforçar que não foram negociadas pautas para que a normalidade fosse retomada e indicou que a Mesa Diretora da Casa avalia possíveis punições aos deputados que participaram do ato.

Segundo o deputado, a Mesa vai se reunir nesta sexta para decidir sobre as punições a parlamentares que se excederam e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Motta citou que houve também casos de agressão no dia em que houve a retomada da Mesa da Câmara.