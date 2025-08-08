Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta sexta-feira, 8, que o governo está buscando equilíbrio para que "ecologia não brigue com economia", ao anunciar 63 vetos na lei do licenciamento ambiental, que dividiu alas do governo. "Desde que o licenciamento saiu do Congresso, ficamos em estado permanente de reunião", declarou em coletiva de imprensa.

Ela explicou que existem instrumentos no licenciamento que trazem inovação, mas há "problemas" que precisam ser corrigidos no texto.

Já presente em alguns Estados, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) foi vetada para atividades com potencial médio de poluição.