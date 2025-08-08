Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de familiares e de Michelle no Dia dos Pais

- Julia Seillier Bolsonaro, neta.

O ex-chefe do Executivo está em prisão domiciliar desde segunda-feira, 4, por ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo. Bolsonaro estava proibido de usar as redes sociais, mesmo que por intermédio de terceiros, e teve um vídeo seu publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enquanto discursava via telefone para apoiadores.

Em decisão anterior, o ministro já tinha autorizado Bolsonaro a receber seus filhos, cunhadas e netos e netas sem necessidade de comunicação prévia, desde que fossem observadas "as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas".

O ex-presidente também tem permissão para receber um grupo de quatro médicos sem aviso prévio. Moraes determinou que, em caso de internação, "o juízo deverá ser informado em até 24 horas de sua efetivação, com a devida comprovação".

Aliados do político, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados Zucco (PL-RS), Junio Amaral (PL-MG) e Marcelo Moraes (PL-RS), também o visitaram.

O direito de se encontrar com o ex-presidente, no entanto, foi negado ao deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Na decisão, Moraes afirmou que Gayer é investigado no STF em inquérito conexo à ação penal do golpe e, por isso, a autorização violaria a medida cautelar.