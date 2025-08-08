Moraes nega pedido e mantém bloqueio de contas de ex-assessor indiciado por vazamento

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou hoje o restabelecimento das contas bancárias e chaves Pix do seu ex-assessor-chefe na Assessoria de Enfrentamento à Desinformação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Eduardo Tagliaferro.

A defesa de Tagliaferro apresentou na última segunda-feira, 4, pedido de reconsideração da ordem expedida pelo ministro alegando ter desconhecimento das investigações em curso e ter sido informada do bloqueio das contas bancárias do cliente pela imprensa. Na mesma petição, os advogados solicitaram acesso integral aos autos.

Moraes, porém, negou o acesso da defesa aos documentos alegando haver diligências em andamento. O ministro mencionou um precedente aprovado em 2006 pela Segunda Turma do STF que proíbe o compartilhamento da íntegra dos autos enquanto houver operações em andamento.