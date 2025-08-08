Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu em entrevista à CNN nesta sexta-feira, 8, a punição a bolsonaristas que ocuparam sua cadeira na Câmara, considerando que o ocorrido tratou-se de um "ato grave". "Temos que ser pedagógicos porque o que aconteceu foi grave. Não podemos concordar com o que aconteceu", indicou. "Até para que isso não volte a acontecer", completou.

Na visão de Motta, a oposição "extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável esta semana" e foi dito aos parlamentares bolsonaristas que havia um "tremendo excesso em buscar a força" para impedir o funcionamento do Senado e da Câmara dos Deputados.

O presidente da Casa baixa do Congresso repetiu que nunca tinha sido visto um movimento da forma como ocorreu nesta semana.