Motta: não se pode confundir pauta sobre prerrogativa parlamentar como contra outro poder

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu em entrevista à CNN nesta sexta, 8, a discussão de pautas de fortalecimento de prerrogativas parlamentares em meio ao rescaldo da ocupação da Mesa da Casa pela oposição. A ponderação foi feita após Motta dizer existir, na Câmara, um sentimento de incômodo com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do deputado, as interferências da Corte máxima tem elevado esse sentimento, o que gera uma solidariedade com pautas que representem um enfrentamento ao STF.

Motta disse "entender o que o STF está vivendo", destacando que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi "simples". Na visão do presidente da Câmara, o 8 de janeiro foi um ataque às instituições, "não de forma organizada". "Uma grande baderna, as instituições foram atacadas e isso não pode se repetir. Isso que vejo dentro da Casa."

Sobre as pautas que podem ser alavancadas nesse cenário, Motta disse que "não pode se confundir pauta de fortalecimento de prerrogativa parlamentar como pauta construída contra outro poder". "Não conte com essa presidência para agredir outro poder. Não queremos agredir Executivo e Judiciário", indicou.