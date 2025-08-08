Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 8, ter ressaltado à oposição que não negociaria a pauta da Casa para reassumir sua cadeira, ocupada até a quarta-feira por bolsonaristas. "Isso está bem explícito e colocado" indicou, ponderando que outros partidos poderiam repetir a estratégia. "Era um precedente gravíssimo que se abriria. É só ir lá sentar na mesa e dizer que só sai quando votar a pauta que aquele partido quer. E isso não é aceitável", ponderou.

Ele destacou que o colégio de líderes é o foro adequado para que os deputados decidam a pauta.

Segundo Motta, o presidente da Câmara não pode privilegiar determinadas matérias, tem que ser um "árbitro" e cabe a ele "administrar a Casa" e os interesses. "Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada", destacou.