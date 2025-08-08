Mulher é agredida pelo marido dentro de elevador em condomínio no Distrito Federal

Um vídeo de 38 segundos mostra a mulher aguardando o elevador e, quando a porta se abre, o marido sai de dentro e começa a agredir a mulher. As agressões continuam dentro do elevador. Depois de levar vários socos, a mulher cai. Ela se levanta e tenta reagir, mas segue sendo alvo de socos.

Segundo a Polícia Civil, as agressões aconteceram no condomínio em que o casal mora e as agressões se estenderam por cerca de quatro minutos. A mulher sofreu fraturas no rosto e edemas pelo corpo e passou cinco dias internada em um hospital particular. A mãe dela denunciou o caso à polícia, após ser alertada por médicos que atenderam a vítima no hospital.

Ainda conforme a polícia, a mãe contou que a mulher já havia sido agredida outras vezes, mas nunca denunciou os crimes à polícia.

O que diz a defesa

Borges é empresário do ramo de móveis, com empresas no Distrito Federal e em Goiás. Em nota, o advogado Thyago Batista Ribeiro, que representa Borges, afirmou que "as manifestações necessárias ocorrerão nos autos do processo".

"O caso está em fase de apuração, e as condutas mencionadas ainda não foram objeto de denúncia. Todas as medidas de defesa cabíveis estão sendo tomadas. O investigado tem total interesse na elucidação dos fatos e reitera sua idoneidade", conclui o texto.