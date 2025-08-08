Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

A cidade de São Paulo deve registrar chuva e baixas temperaturas neste sábado, 9. A expectativa é que o dia também permaneça gelado no domingo, 10, dia dos pais, com possibilidade de mínima de 8ºC. Conforme a Meteoblue, os termômetros devem permanecer em queda ao menos até a próxima terça-feira, 12.

Nesta sexta-feira, 8, o dia começou com bastante nebulosidade. A temperatura sobe um pouco, com a máxima chegando aos 23ºC. Há previsão de leve chuva na capital paulista. Assim como na quinta-feira, 7, o sol também aparece, mas a partir da tarde, a propagação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria muda o tempo.

"Há potencial para chuvas de intensidade fraca a moderada", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.