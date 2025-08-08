Por que dinheiro de influencers do 'jogo do tigrinho' pode ter elo com PCC e CV?

"Nessa exploração de jogos online, de publicidade enganosa e de cassinos online pelos influenciadores, eles movimentam o recurso dessa atividade por meio de uma rede financeira, composta por intermediadoras de pagamentos, como as fintechs. Nesses canais de transferência, identificamos a presença de pessoas que têm vinculação direta com o crime organizado. São pessoas vinculadas a organizações criminosas, como o Comando Vermelho e PCC (Primeiro Comando da Capital)", disse ao Estadão.

O delegado ressalta que a possível relação dos influenciadores com o crime organizado ainda está em investigação. O material apreendido durante as buscas autorizadas pela justiça começa a ser analisado.

"Não há apontamento de que os influenciadores ou as empresas estejam negociando diretamente com elementos de organizações criminosas, mas existe uma proximidade entre eles nas transações, com a utilização de mesmas empresas e pessoas que chamou a atenção. Vamos nos debruçar sobre isso agora."

A investigação apontou nove empresas de intermediação de pagamentos usadas pelo esquema e que agora são investigadas. Além disso, segundo o delegado, alguns influenciadores criaram empresas de fachada para gerir suas carreiras, mas elas movimentam valores oriundos tanto de contratos publicitários válidos, como de contratos relacionados a jogos de azar. "Há uma mescla de valores lícitos e ilícitos obtidos por esse influenciadores."

Ele lembra que as apostas online já são um problema regulatório no Brasil há alguns anos e os instrumentos de regulação vêm sendo aprimorados. "Já temos consolidadas as apostas de tarifa certa, que são as apostas esportivas (bets) e algum avanço na possibilidade de regular os cassinos online. Só que têm muitas regras que as casas não obedecem. Quando os influenciadores fazem propaganda dessas apostas, eles sugerem que o jogo impacta o estilo de vida do apostador e que as apostas possam gerar um estilo de vida semelhante à que eles levam, e isso é vedado."

Segundo o delegado, além da exibição de carrões esportivos e mansões, supostamente adquiridos com o dinheiro de apostas como as do 'tigrinho', os influenciadores exibem em seus perfis uma vida glamorosa, com festas e viagens internacionais. "A gente tem vídeos deles de ganhos simulados que pagariam um jantar em país estrangeiro naquela noite. 'Olha, joguei tanto e meu jantar em Paris já está pago'".