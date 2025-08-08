'Quem atira em policial não é trabalhador, é bandido', diz Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para se manifestar sobre o caso do cabo Santana, policial militar que foi atingido por um disparo de arma de fogo na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na última quinta, 7.

"Tenho acompanhado a evolução do quadro do Cabo Santana, que foi covardemente atacado, e oro por sua recuperação", disse o governador em texto publicado no X (antigo Twitter). "Quem atira em policial não é trabalhador e nem vítima da sociedade, é bandido. Esses não ficarão impunes", acrescentou.

O cabo Santana foi atingido no pescoço durante uma ação policial na comunidade de Paraisópolis. Imagens da câmera corporal do agente e vídeos gravados por testemunhas flagraram a cena (veja acima).