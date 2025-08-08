Suspeitos de tentativa de arrastão em prédio próximo à Av. Paulista são detidos após tiroteio

A Polícia Militar de São Paulo deteve na tarde desta sexta-feira, 8, dois homens suspeitos de tentar invadir um prédio na Rua Mário Amaral, no bairro do Paraíso, próximo à Avenida Paulista. Um homem foi preso e o outro, menor de idade, foi apreendido.

Os ladrões chegaram a entrar no prédio por meio de um carro com placas clonadas e usando um controle do portão, também clonado, segundo informações preliminares da Polícia Militar.

Funcionários do condomínio teriam percebido a ação suspeita dos criminosos e prendido o carro em uma clausura - sistema de segurança comum em prédio que consiste de duas barreiras.