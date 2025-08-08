Assine UOL
TCU pede que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Brasília
Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara, em 2024
Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara, em 2024 Imagem: Mario Agra - 26.mar.2024/Câmara dos Deputados

O TCU (Tribunal de Contas da União) recomendou que a Câmara dos Deputados investigue o uso de recursos públicos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para se manter nos Estados Unidos, onde, licenciado de seu mandato, ele atua junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o Brasil e autoridades do país.

Na decisão, os ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar.

Procurado, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.

De acordo com o parecer, houve registro de quatro faltas de Eduardo enquanto ele já estava no exterior sem a devida justificativa e sem desconto na remuneração do parlamentar, de R$ 46 mil. Por se tratar de um possível dano ao erário inferior a R$ 120 mil, o TCU deixou a investigação a cargo da Câmara, já que o valor é o mínimo para ensejar a atuação do tribunal.

A ação partiu de denúncia protocolada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que considera a atuação do adversário como "atentado à soberania" e pede a responsabilização penal.

