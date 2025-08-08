TCU pede que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O TCU (Tribunal de Contas da União) recomendou que a Câmara dos Deputados investigue o uso de recursos públicos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para se manter nos Estados Unidos, onde, licenciado de seu mandato, ele atua junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o Brasil e autoridades do país.

Na decisão, os ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar.

Procurado, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.