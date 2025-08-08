TST terá serviço VIP em aeroporto para evitar 'pessoas mal-intencionadas'

"O espaço, localizado em área restrita do aeroporto, permitirá um embarque e desembarque mais seguro e organizado, com apoio logístico especializado", afirmou o Tribunal.

O TST alegou motivos de segurança para fazer a contratação direta — ou seja, sem licitação — da Inframérica, que administra o Aeroporto de Brasília. "A forma atual dos embarques e desembarques aéreos das autoridades propicia a aproximação de indivíduos mal intencionados ou inconvenientes, o que expõe esses dignitários a riscos evitáveis", justificou o TST no estudo preliminar técnico da obra.

"Há de se registrar os recentes ataques a autoridades do Poder Judiciário em espaços públicos, o que exige que os riscos à incolumidade física das autoridades sejam reduzidos ao mínimo, com adoção de medidas acauteladoras e preventivas", prosseguiu.

O acordo de utilização da sala VIP prevê ainda estacionamento privativo, serviço de recepção no aeroporto, com um atendente destacado para acompanhar as autoridades, e transporte executivo para que os ministros não tenham que utilizar ônibus com outros passageiros quando o avião estiver estacionado longe de um portão de embarque.

O custo do acompanhamento individualizado de um funcionário do aeroporto é de R$ 284 por atendimento. Já o deslocamento em transporte executivo custa R$ 144 cada vez que for utilizado. Esses benefícios serão pagos com recursos públicos do TST.

A obra de adaptação do espaço está em andamento e deve ser concluída até agosto, com custo de R$ 85 mil. O espaço será entregue sem mobiliário, mas os croquis juntados pela equipe do TST mostram o interesse de instalar pelo menos uma televisão, três sofás, uma peça de tapeçaria, além de moveis com materiais de escritório e itens cozinha.