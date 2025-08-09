Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, na noite desta sexta-feira, 8. A colisão ocorreu na altura do km 648 da BR-163, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste.

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá. O motorista da carreta foi socorrido em estado grave, além de 11 ocupantes do ônibus.

Outros 26 foram encaminhados em estado moderado para as unidades de atendimento e oito tiveram ferimentos leves.