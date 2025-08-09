Deputado diz que é autista e que não entendeu o que acontecia para evitar suspensão por motim

O vídeo traz um trecho de um momento anterior em que ele diz para o colega do Novo: "Eu não entendi. Não vou sair".

Segundo a versão de Pollon, ele afirmou que pediu que Marcel van Hattem o acompanhasse até lá para orientá-lo.

"E eu sentei na cadeira do Hugo Motta e ele sentou ao meu lado pois é uma pessoa que eu confio. E falei: 'Me orienta pois pelo que nós combinanos haveria um rito para a desocupação do espaço e esse combinado não foi cumprido. Nós desceríamos antes que o presidente subisse", afirmou.

Segundo Pollon, "Marcel estava lá como uma pessoa para dar suporte para um autista". Apesar disso, o deputado admitiu que havia um acordo para não desocupar o espaço sem uma resposta ao pleito da anistia aos golpistas do 8 de janeiro.

"Várias vezes, pelo vídeo que eu fiz, você pode ver eu falando que eu não estava entendendo e só sairia dali, e deixei isso bem claro, só sairia dali quando nós tivéssemos uma resposta positiva para as vítimas do 8 de janeiro", afirmou.

Dias antes de impedir o trabalho da Casa, o deputado federal Marcos Pollon, chamou o presidente da Casa, Hugo Motta, de "bosta" e "baixinho de um metro e 60". A declaração foi dada em discurso inflamado durante manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no domingo, 3, no Mato Grosso do Sul, Estado do parlamentar.