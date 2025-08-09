Faustão: O que é um retransplante de órgão? Quando ele é necessário e quais os riscos?

De acordo com Luís Edmundo da Fonseca, hepatologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entre as causas que podem levar à perda de função do rim transplantado estão rejeição do primeiro órgão recebido pelo paciente, efeito tóxico de medicamentos imunossupressores, e o retorno da doença de base que levou à necessidade do primeiro transplante.

"Isso pode acontecer precocemente, logo após o primeiro transplante, ou tardiamente, geralmente porque a doença original recidivou. O rim também é mais sensivel do que o fígado, por exemplo, às medicações imunossupressoras que o paciente têm que tomar para evitar a rejeição. Essas medicações podem comprometer a função renal", explica o especialista.

Faustão passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e recebeu um novo rim meses depois, em fevereiro de 2024. Apesar de as duas cirurgias terem sido bem sucedidas, o organismo do apresentador passou a rejeitar o novo rim pouco tempo depois do transplante. Com isso, Faustão começou a fazer sessões de hemodiálise semanalmente.

Fonseca explica que condições agudas como a sepse (uma infecção generalizada e grave) também podem comprometer temporariamente ou de forma definitiva a função renal, mesmo em pessoas que nunca passaram por um transplante. De acordo com o Einstein, Faustão foi internado em 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

"O rim é um dos órgãos mais afetados na ocorrência de uma sepse. Ele pode entrar numa insuficiência renal temporária ou irreversível", explica o médico.

Quanto tempo dura um rim transplantado?