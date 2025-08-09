Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: como fica o frio nos próximos dias?

Uma massa de ar polar voltou a ''pintar de branco'' o amanhecer deste sábado, 9, na Região Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, os flocos de neve caíram sobre São José dos Ausentes e Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, onde a altitude supera os mil metros. Em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram 0,4 °C logo nas primeiras horas do dia, enquanto Cambará do Sul amanheceu com mínima de 2,1 °C.

Em Santa Catarina, a neve foi registrada em pelo menos três municípios serranos: São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Urupema teve mínima de -2 °C às 6h, e São Joaquim variou entre 0 °C e -1 °C por volta das 5h.

Conforme a MetSul Meteorologia, a neve decorre da interação entre a circulação de umidade de uma área de baixa pressão que está no Oceano Atlântico, a leste do sul do Brasil, e uma massa de ar polar de trajetória continental que avança pelo interior do continente.