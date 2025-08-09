O que disse o papa Leão XIV sobre o pedido de renúncia de dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio

O papa Leão XIV aceitou nesta quinta-feira, 7, o pedido de renúncia de dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, mas ele continuará no cargo. O pontífice pediu para que o cardeal continue no cargo por mais dois anos até a nomeação do sucessor.

Ainda conforme a arquidiocese, Leão XIV "manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado" por dom Orani, que está no cargo desde 2009 e completou 75 anos em junho. Essa é a idade limite para a apresentação da renúncia obrigatória, segundo o Direito Canônico.

Em São Paulo, o cardeal Odilo Pedro Scherer apresentou sua carta de renúncia ao completar 75 anos no ano passado. O então papa Francisco solicitou que ele permanecesse até 2026 no cargo.