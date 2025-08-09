O que se sabe sobre a saúde de Faustão após dois novos transplantes

Nas redes sociais, João Silva, filho do apresentador, agradeceu pelo carinho e oração dos fãs.

"Meu pai é um cara muito forte, ele inspira a todos os amigos e família", disse João Silva, em publicação no Instagram. "A gente vê que a palavra deste momento é resiliência. Agradecer a Deus por estar dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar."

Um retransplante é feito quando há necessidade de substituir um órgão previamente transplantado que parou de funcionar de forma irreversível. No caso do rim, isso significa que o primeiro órgão doado deixou de filtrar adequadamente o sangue.

Como o Estadão mostrou, entre as possíveis causas para a perda de função do rim transplantado estão a rejeição do primeiro órgão recebido pelo paciente, efeito tóxico de remédios imunossupressores, e o retorno da doença de base que levou à necessidade do primeiro transplante.

Faustão passou por transplante de coração em agosto de 2023, por apresentar insuficiência cardíaca, e recebeu um novo rim meses depois, em fevereiro de 2024.

Embora as duas cirurgias tenha sido bem sucedidas, o organismo do comunicador passou a rejeitar o novo rim pouco tempo após a cirurgia. Com isso, Faustão começou a fazer sessões de hemodiálise semanalmente.