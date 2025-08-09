Procurador de SP é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses

Um procurador do Estado de São Paulo foi preso preventivamente nesta sexta-feira, 8, acusado de possuir, compartilhar e produzir material de abuso sexual infantil e de ter abusado sexualmente de sua própria filha, à época com oito meses de idade. A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF e faz parte da operação Kore 32.

Em comunicado, a PF não informou o nome do procurador. O Estadão buscou contato com a Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), que informou que "instaurou procedimento administrativo que pode resultar na demissão do procurador" (veja íntegra abaixo).

Após o mandado de prisão preventiva ter sido expedido pela Justiça Federal, o procurador não foi encontrado no endereço que havia informado à Justiça e foi considerado como foragido até ser encontrado, num hotel próximo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Ele foi encaminhado à Superintendência Regional da PF em São Paulo.