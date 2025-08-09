Padilha rebate vereador sobre transplantes de Faustão: ‘nada de irregular’

Em seguida, o ministro comenta: "O Faustão fez o transplante porque ele já estava na fila de urgência. Casos como o dele são realizados mais rápido, inclusive, por conta disso. Alguns deles, em até 48 horas. Só no ano passado, mais de 100 casos dos transplantes no Brasil pelo SUS, as pessoas fizeram dois ou mais transplantes."

"Não tem nada de irregular com o que está acontecendo com o Faustão. Respeite o SUS, respeite o Faustão respeite os profissionais de saúde", encerrou. Confira a publicação abaixo.

Critérios

A realização de um transplante de órgão no Brasil leva em consideração diversos critérios, entre eles a gravidade do quadro clínico e a compatibilidade entre doador e receptor.