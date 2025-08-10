5 ideias sobre imortalidade, ciência por trás da vida longa e sentido da existência

"A condição humana tem duas características que a diferenciam do restante dos seres vivos. Temos a autoconsciência, estamos cientes da nossa existência, e, ao mesmo tempo, temos a consciência antecipada da morte. Como todos os seres vivos, do mais simples ao mais complexo, somos movidos pelo instinto de sobrevivência. Queremos continuar vivos, cada célula do nosso corpo quer continuar viva. No caso do ser humano, por conta das características que mencionei, o instinto de sobrevivência ganha nova e radical dimensão, que é o anseio de perenidade, o anseio de viver eternamente, de não desaparecer, de não deixar a consciência simplesmente se esvair e o corpo morrer."

A imortalidade biomédica

"Um biólogo molecular e médico japonês, Shinya Yamanaka, fez uma descoberta espantosa, pela qual ele acabou levando um prêmio Nobel em 2012. Ele sintetizou quatro proteínas produzidas por células-tronco (que ficaram conhecidas como fatores de Yamanaka), misturou essas proteínas com células adultas, retiradas do órgão de um mamífero, e verificou que, ao serem misturadas, as células adultas regrediam à condição de célula-tronco pluripotente (que tem capacidade de se transformar em qualquer outra célula do corpo). Ou seja, o relógio biológico regride. Você pega uma célula adulta e faz com que ela volte a ser embrionária. Isso já é exequível. Há problemas com órgãos mais complexos, muitos teratomas surgem, de fato. É um processo não muito domesticável. Mas estão tentando novas combinações mais adequadas para a reconstituição de órgãos mais complexos sem o risco do desenvolvimento de tumores. Isso delineia o caminho da imortalidade no sentido biomédico. Não é que a pessoa vá ser imortal, ela será imortal no sentido biomédico. Ou seja, desde que ela não seja atingida por uma morte violenta, externa, ela teria condições de renovar sua existência corporal e cerebral indefinidamente. Não é mais uma questão de se, mas de quando: a opção da imortalidade biomédica já está no horizonte."

A imortalidade digital

"O outro caminho é o de imortalidigitalização que, no fundo, é uma versão da imortalidade da alma em registro cibertnético, digital. A pessoa faria um "mind uploading", transformaria em código toda a rede neural de um cérebro adulto, e a transferiria para um suporte digital. Ou seja, haveria uma réplica do mundo mental de uma pessoa em sua integralidade acoplada a uma máquina ou mesmo a um clone. Mas vejo um limite intransponível na imortalidigitalização que é a interioridade do ser humano. Uma máquina pode mimetizar exatamente a personalidade de alguém que já existiu, responder do mesmo jeito, com a mesma voz e entonação, com as mesmas características sutis de uma personalidade humana individual, a ponto de enganar o interlocutor que acha que está interagindo com alguém que já se foi. Mas o que isso não contempla é que a experiência humana não é só exterioridade, existe uma dimensão que é a sensação de ser quem se é, uma experiência interna, subjetiva, intransferível. O meio digital é completamente incapaz de recriar."

O preço da vida eterna