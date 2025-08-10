Chefe do PCC é morto em confronto com a PM em praia grande

Segundo o secretário, outro criminoso, chamado Gabriel, com mandado de prisão em aberto, subtraiu a arma de fogo de Luken e fugiu. Mas os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) conseguiram recuperar a arma e prenderam o fugitivo, disse o secretário.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que as polícias Civil e Militar abriram investigação sobre a ocorrência registrada em Praia Grande. "Foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, munições, documentos com suspeita de falsificação e estojos de munição", diz a nota. Segundo a SSP, as imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais foram preservadas e serão analisadas. A perícia foi acionada, e exames residuográficos foram solicitados.

Segurança máxima

Outro líder do PCC, Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, será transferido para um presídio de segurança máxima do Estado de São Paulo. A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça no dia 31 de julho. Segundo o TJ, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) irá determinar para qual unidade.

Tuta foi preso na Bolívia, em maio deste ano, após tentar renovar sua identidade boliviana usando um documento falso do Brasil. A ação ocorreu durante uma ação da Polícia Federal (PF). Na época , ele estava foragido desde 2020 e chegou a ser considerado "o número 1" da facção entre os líderes que não estavam presos. Apesar de ter perdido esse status, ele ainda mantém influência na cúpula do PCC. Ele foi condenado no ano passado a 12 anos e seis meses de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.L