Dia dos Pais: entenda a origem da data e por que ela é diferente em outros países

"Tornar o dia dos pais um feriado constitui uma maneira de celebrar as origens e de colocar a instituição da família em primeiro plano, fortalecendo o conceito de que cada um se constrói enquanto ser humano a partir da herança biológica, ética e moral que recebe de seus parentes mais próximos", diz DAmbrosio.

Quando a data começou a ser comemorada no Brasil?

A data no Brasil foi instituída em 1953 por Sylvio Bhering, diretor do jornal O Globo e da rádio Globo, como parte de uma campanha publicitária para incentivar a venda de presentes em homenagem aos pais. Inicialmente voltada apenas para o Rio de Janeiro, a celebração acabou se expandindo para todo o País.

"O dia dos pais, assim como o das mãs e das crianças, está profundamente ligada ao mundo capitalista e dos negócios. Não se trata de demonizar isso, mas de entender a arte como uma ação de marketing que pode também potencializar relações estremecidas e gerar aproximações não só pela entrega de presentes, mas principalmente pelos momentos de convívio que a data propicia", comenta DAmbrosio.

Inicialmente, a data escolhida foi 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus. Posteriormente, a celebração foi para o segundo domingo do mês, como ocorre até hoje.

Data é diferente em outros países?