Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

"Espero que essa baobá floresça aqui no Palácio da Alvorada, cresça para fazer com que as pessoas que venham morar aqui tenham juízo, compromisso e a disposição de ajudar o Brasil a crescer para ficar do mesmo tamanho que vai ficar essa planta", afirmou.

Os baobás podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos com até sete metros de diâmetro.

"Cada vez que alguém encostar nessa árvore, ele vai ficar sair daqui mais ajuizado. É para isso que estamos plantando ela aqui", acrescentou.

Mais cedo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou um vídeo ao lado de Lula no Instagram em que falam sobre frutas diversas.

O presidente comenta que os pés de caju do Palácio "não dão caju" e pede que pessoas enviem mudas de cajueiro novas, assim como de sapotizeiro e umbuzeiro.

"Vou plantar tudo aqui para quem vier a morar no Alvorada tenha fartura de frutas do Nordeste para comer", explicou.