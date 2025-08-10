Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado, diz polícia

No sábado (9), a polícia prendeu Gabriel Vieira dos Santos, também envolvido no roubo seguido de tentativa de homicídio do policial militar. Ele atacou o policial e levou sua pistola, após outra pessoa ter feito disparo.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), a arma estava escondida em Paraisópolis e foi recuperada.

A ocorrência do dia 7 começou na região da Chácara Santo Antônio, que registra diversos casos de assalto desde o ano passado.

A situação teve início na rua África do Sul, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro.

Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos. A Tropa de Choque cercou a comunidade em seguida, com blitz na avenida Giovanni Gronchi.

O PM foi levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas, consciente, e não correu risco de morte.