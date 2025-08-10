Assine UOL
Cotidiano

Suspeito de atirar em PM integra quadrilha que matou delegado, diz polícia

São Paulo
Agente ficou ferido durante abordagem em Paraisópolis
Agente ficou ferido durante abordagem em Paraisópolis Imagem: Cedido ao UOL

O homem que atingiu no pescoço um policial militar durante abordagem realizada em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (7) foi identificado pela Polícia Civil como parte da quadrilha que atirou e matou um delegado em janeiro.

A ligação foi feita por policiais do 89° Distrito Policial (Morumbi), a partir da análise de vídeos que flagraram a ação da semana passada.

O autor do disparo segue foragido. A Polícia Militar afirma estar com o policiamento reforçado e realizando buscas na região.

No sábado (9), a polícia prendeu Gabriel Vieira dos Santos, também envolvido no roubo seguido de tentativa de homicídio do policial militar. Ele atacou o policial e levou sua pistola, após outra pessoa ter feito disparo.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), a arma estava escondida em Paraisópolis e foi recuperada.

A ocorrência do dia 7 começou na região da Chácara Santo Antônio, que registra diversos casos de assalto desde o ano passado.

A situação teve início na rua África do Sul, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro.

Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos. A Tropa de Choque cercou a comunidade em seguida, com blitz na avenida Giovanni Gronchi.

O PM foi levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas, consciente, e não correu risco de morte.

Relembre caso de latrocínio de delegado

Em janeiro, o delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi assassinado na Chácara Santo Antônio durante um assalto.

Ele estava de folga e foi abordado pelo criminoso em uma moto. Após o criminoso perceber que o delegado estava armado, foi alvejado com quatro tiros.

Moura Júnior estava na Polícia Civil havia sete meses e atuava como delegado há dois. O suspeito pelo latrocínio, que faria parte da mesma quadrilha do autor do crime mais recente, foi preso em junho.

