Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (ASOF-PMDF) afirma que os sete policiais que aguardam o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) por omissão e tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 estão "aguardando silenciosamente a hora do 'abate', como verdadeiro gado em um matadouro". O posicionamento foi divulgado em nota publicada na última sexta-feira, 8.

No dia 14 de fevereiro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, pediu ao STF a condenação de sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Gonet argumentou que "está estampada nos autos a proposital omissão dos denunciados quanto ao emprego de efetivo necessário da Polícia Militar para resguardar a segurança e impedir os atos de depredação às sedes dos Três Poderes".