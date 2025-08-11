Caiado volta a prometer anistia a Bolsonaro e condenados por 8/1 no 1º dia se virar presidente

Para obter o apoio de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026, candidatos à direita já se comprometeram publicamente com a anistia. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é outro que já apoiou a medida.

O ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mesmo impedido de concorrer e agora em prisão domiciliar, o político não indicou seu sucessor.

Caiado prevê múltiplos candidatos de direita em 2026

Na entrevista ao UOL, Caiado ainda negou que haja um consenso para que um único candidato represente a direita em 2026. "Essa tese de que, fora o ex-presidente (Jair Bolsonaro), pode haver uma convergência (para um candidato de direita) jamais foi dita por nós", afirmou.

O governador confirmou que irá concorrer junto de outros políticos do campo. "No primeiro turno, nós teremos três a quatro candidatos de centro-direita, é o que é o esperado. E, no segundo turno, teremos uma convergência entre todos nós (candidatos de direita) para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno", resumiu.

Perguntado se abriria mão de sua candidatura para apoiar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) Caiado foi direto: "Não. Por um motivo muito simples: tudo que o governo federal quer é um candidato só (representando a direita). [...] Já imaginou um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele, é o presente que ele quer. Aí ele vai massacrar esse cara"