Casal que arrecadou R$ 1 milhão em Pix para acampamento golpista no QG é denunciado pela PGR

"Parte da quantia angariada foi destinada para incitar a prática de atos antidemocráticos mediante o fornecimento de alimentos aos frequentadores do QGEx", diz a PGR.

"Há provas suficientes de suas participações na incitação dos atos violentos de 8.1.2023", segue a denúncia.

Eloísa teve o sigilo bancário quebrado na investigação. De novembro a janeiro de 2023, ela recebeu cerca de R$ 1 milhão e repassou R$ 738 mil para outras contas. O dinheiro era usado para comprar mantimentos.

A Procuradoria-Geral da República afirma que o casal prestou "suporte material e moral" para os atos golpistas do 8 de Janeiro. A denúncia foi oferecida no dia 9 de julho, mas só agora o sigilo do processo foi levantado.

Além disso, de acordo com a investigação, "há fortes indícios de que os valores recebidos tenham sido convertidos em benefício próprio".

Após os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, que resultou na desmobilização do acampamento, Rubem 17 saques em dinheiro vivo, no total de R$ 19,3 mil, o que segundo a PGR demonstra a "tentativa de burla dos limites regulatórios dos órgãos de controle".