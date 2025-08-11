Colheita da segunda safra de milho atinge 88% no Centro-Sul, diz AgRural

São Paulo, 11 - Levantamento da AgRural mostra que a colheita da safrinha, ou segunda safra, de milho 2025 atingiu 88% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira passada, 7, em comparação com 81% na semana anterior e 97% um ano atrás, na safrinha 2024."Mato Grosso lidera e, mesmo na reta final dos trabalhos, as produtividades continuam excepcionais", disse a AgRural. Nos demais Estados, as máquinas avançam rapidamente. A expectativa é de que as áreas mais tardias encerrem a colheita até o dia 20.
