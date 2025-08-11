'Declaração de amor do Lula para o Alcolumbre', diz especialista sobre licenciamento ambiental

O diretor do Observatório do Clima, Márcio Astrini, elogiou nesta segunda-feira, 11, os 63 vetos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental. Segundo ele, os vetos foram cruciais para manter a integridade do licenciamento ambiental, ainda que algumas brechas tenham sido mantidas, como a Licença Ambiental Especial (LAE), que acelera os processos de análise.

Em sua coluna semanal na Rádio Eldorado, lembrou que o governo vetou pontos polêmicos, como a licença autodeclaratória para atividades de potencial médio de poluição e a retirada de proteção da Mata Atlântica. Vetou também a possibilidade de cada Estado ter uma legislação específica.

"O governo vetou muita coisa importante, desarmou uma bomba que ia ser muito prejudicial", afirmou Astrini. "Já imaginou cada Estado fazer sua própria legislação ambiental? O governo prestou muita atenção nos vetos que fez e manteve a integridade da legislação."