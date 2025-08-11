Falha no sistema de energia provoca paralisação temporária na Linha 4-Amarela do Metrô de SP

Uma ocorrência no sistema de energia na Estação Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, provocou uma paralisação temporária na circulação dos trens entre as estações Pinheiros e Paulista-Pernambucanas na manhã desta segunda-feira, 11.

A falha foi registrada pouco depois das 11 horas. Por volta de meio-dia, a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, disse que a operação estava normalizada.

"Devido a uma ocorrência no sistema de energia na estação Fradique Coutinho, houve uma paralisação temporária na circulação dos trens entre as estações Pinheiros e Paulista-Pernambucanas", disse a concessionária.