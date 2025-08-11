Governo quer levar câmeras com reconhecimento facial para Grande SP e interior

De acordo com Tarcísio, o governo do Estado fará uma parceria com a Prefeitura para expandir o alcance dessas câmeras por meio do programa de segurança pública estadual Muralha Paulista.

O governo também pretende agregar câmeras de segurança privadas ao programa.

"Uma parcela pequena das câmeras é do Estado, a parcela maior é da iniciativa privada. Então, o próximo passo vai ser a agregação ao nosso sistema das imagens das câmeras da iniciativa privada, das câmeras que já estão no comércio, nas farmácias, nas concessionárias de rodovia, para que a gente também aplique os (dados) analíticos a partir das imagens dos sensores que estão aí disponíveis da iniciativa privada", disse o governador.

"Já está acontecendo aqui em São Paulo, já tem 11 mil câmaras da iniciativa privada acopladas ao Smart Sampa, e isso vai acontecer em todo o Estado", completou.

Tarcísio também falou que, em conjunto com a Prefeitura, o governo está 'trocando a Cracolândia por inteligência artificial', se referindo a uma melhora da segurança no Centro da capital paulista.