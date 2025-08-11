Integrantes de quadrilha que vendia pornografia infantil são presos em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, 11, dois integrantes de uma quadrilha que vendia pornografia infantil na internet. A ação ocorre dias após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando esse tipo de crime. Conhecido pelo conteúdo humorístico, ele resolveu fazer a denúncia após observar o crescimento de conteúdos de pedofilia nas redes sociais.

A operação "NIX - Oculus Legis" investiga criminosos que agem em plataformas digitais. Nesta fase da operação, deflagrada por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), também foram cumpridos três mandados de internação de adolescentes e 14 de busca e apreensão em São Paulo e também nos Estados de Pernambuco, Paraná e Paraíba.

Uma pessoa foi detida na zona sul da cidade de São Paulo, enquanto outra foi presa em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista. "Os outros mandados foram cumpridos em João Pessoa (PB), Maringá (PR) e Camaragibe (PE)", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.