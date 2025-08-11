Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MPPB

As denúncias apontam que Hytalo sexualiza os conteúdos envolvendo os menores, publicados nas redes, além de manter uma convivência apontada como imprópria com os adolescentes - alguns deles emancipados - em sua casa. Entre eles está a adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, que é exibida nas redes por Hytalo desde os 12 anos, acumulando 10 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Felca chamou o conteúdo de Hytalo expondo crianças de "circo macabro".

Felca é o nome artístico do paranaense Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, que iniciou na internet em 2012 jogando videogame em lives. Anos depois, o youtuber passou a investir em conteúdo humorístico em tons depreciativos. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

O vídeo de Felca, publicado no último dia 7, alcançou 24 milhões de visualizações e levou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) a afirmar em publicação no X que vai pautar projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes em redes sociais.

Quando o Instagram de Hytalo Santos saiu do ar, ele tinha mais de 17 milhões de seguidores, além de quase 10 milhões em outras plataformas e redes sociais.

A reportagem apurou que o MP da Paraíba solicitou a abertura de inquérito policial para investigar, na esfera criminal, a conduta do influenciador Hytalo. Nesta segunda-feira, 11, a justiça estadual da Paraíba - Judiciário e Ministério Público - suspenderam o expediente em comemoração à instituição dos cursos jurídicos no Brasil.

Conforme apurou o Estadão, a promotoria abriu uma investigação contra Hytalo no fim de 2024, após receber denúncias anônimas sobre possíveis práticas de exploração de crianças e adolescentes. No âmbito desse procedimento administrativo, foi solicitada a abertura de investigação na esfera criminal sobre a conduta do influenciador.