PF usou áudios captados em cela para desvendar assassinatos Bruno Pereira e Dom Phillips

Os áudios

Numa das conversas, Colômbia questiona Amarildo: "Tu falou alguma coisa do cartucho (de munição)? Que tu comprou o cartucho de mim?". "Não, não", responde o colega. Em outro, Colômbia assume que financiou os custos advocatícios de Pelado: "Eles estão pressionando sobre o advogado que eu paguei". "Sobre o meu, né? É, eu disse que tu não pagou, não. Foi minha família", responde o outro.

Conversas entre Amarildo e Jefferson também vieram à tona. Em uma, Jefferson fala sobre ter admitido que deu um tiro pelas costas durante depoimento: "Eu falei que foi pelas costas. Ficou ruim". "Pois é, aí tu fala que foi pelo lado", responde o outro acusado.

Amarildo, que tem seis parentes indiciados pelo crime de ocultação pela acusação de terem escondido os corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips, comenta sobre o tema: "Tu tem que dizer que só estávamos nós dois, porque se colocar os meninos no meio, vai dar formação de quadrilha, tu tá entendendo? Aí nós tocamos fogo, aí nós estávamos com medo da fumaça, de helicóptero, aí nós enterramos".

Jefferson questiona: "E das espingardas, perguntaram?" "A minha foi jogada dentro d'água. O (nome bipado na reportagem do Fantástico) jogou no meio do rio. Eu mandei ele jogar", responde Amarildo.

O assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips