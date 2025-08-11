Policial civil é ferido durante tentativa de assalto na Marginal Tietê

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma ocorrência registrada na noite de sábado, 9, na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo, que terminou com um suspeito morto e um policial civil ferido.

Conforme as investigações, duas mulheres trafegavam pela via quando o pneu do carro em que estavam estourou após atingir um objeto na pista.

"Um motorista que seguia atrás - posteriormente identificado como policial civil - parou para ajudar na troca do pneu. Durante o atendimento, três homens armados saíram de uma área de mata próxima e anunciaram um assalto", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado.