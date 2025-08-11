Quem era a mulher que morreu após festival punk em SP

Depois da discussão, a mulher ruiva se levanta e sai pela calçada, ficando fora do alcance das câmeras. Helen continua deitada por alguns segundos e depois se levanta, aparentemente atordoada.

O caso aconteceu no mesmo dia do evento de música punk organizado pelo coletivo "200 anos de Punk", e realizado no Centro Cultural Tendal da Lapa. O início dos shows estava previsto para as 14h e, conforme o registro das câmeras, a briga aconteceu depois das 22h e do lado de fora do evento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), Helen foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime foi registrado como morte suspeita pelo 91.° Distrito Policial (Ceagesp), mas as investigações estão sendo conduzidas no 7.°DP (Lapa).

"A mãe da vítima compareceu à delegacia e relatou que recebeu uma ligação de uma Unidade de Pronto Atendimento informando que a filha havia dado entrada no local, após se sentir mal. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Foram requisitados exames ao IML e o caso registrado como morte suspeita no 91° DP (Ceasa)", informou a SSP.

As motivações da briga e a identificação dos suspeitos ainda são investigadas, de acordo com a SSP-SP. No entanto, os parentes da vítima relataram ao portal g1 que Helen já teria discutido com a suspeita nas redes sociais dias antes do confronto. Ninguém foi preso até a tarde desta segunda, 11.

Amigos e conhecidos da vítima têm se manifestado nas redes pedindo por justiça. "Helen tinha família, amigos, uma história, e nós estamos aqui para garantir que sua memória não seja esquecida e que os culpados respondam por esse crime", afirmou a página Tulipa Negra Direitos Humanos, no Instagram, que acompanha o caso.